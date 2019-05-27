نصف المهنيين في الإمارات يتوقعون الحصول على زيادة في رواتبهم عام 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” كشفت الدراسة الجديدة التي أجراها «بيت.كوم» بين المهنيين في الإمارات بالتعاون مع «يوجوف»، عن تصورات الموظفين بخصوص الرواتب والمزايا. فوفقاً للاستبيان، يتوقع أكثر من نصف الموظفين (54%) تلقي زيادة في الراتب خلال عام 2019، حيث يتوقع 17% منهم الحصول على زيادة تصل إلى 10% من راتبهم الحالي.

ويهدف الاستبيان الذي أجراه «بيت.كوم»، بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، إلى قياس رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية، والكشف عن العوامل المختلفة التي تساهم في تعزيز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم، إلى جانب تحديد مدى أهمية الراتب في تعزيز الرضا الوظيفي والرفاهية.

وقال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: «يعتبر الراتب جزءاً لا يتجزأ من مجموعة المكافآت الخاصة بالموظف، إذ يهدف استبيان الرواتب لعام 2019 إلى التعرّف إلى توقعات الموظفين تجاه الرواتب والعوامل التي تساهم في تعزيز رضاهم. ونحن نوفّر هذه البيانات لأعضاء موقعنا البالغ عددهم 36 مليوناً ولأكثر من 40000 شركة لتمكينهم ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مهنية مدروسة».

الرواتب والمزايا والزيادات

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في ما يتعلق بالراتب، صرح 61% من المجيبين في الإمارات بأن حزمة رواتبهم الحالية تتكون من راتب أساسي مع مزايا، بينما قال 23% أنها تقتصر على الراتب الأساسي فقط، أما 16% فقالوا إنهم يحصلون على راتب أساسي، إضافة إلى عمولة ومزايا.

وبالنسبة إلى هيكل الأجور المفضل، قال 58% من المجيبين في الإمارات، إنهم يفضلون هيكل الأجور الثابتة بنسبة 100%، بينما قال 34% إنهم يفضلون هيكل الأجور الثابتة جزئياً بدفعات متغيرة للعمولة والحوافز، في حين قال 8% منهم إنهم يفضلون الحصول على هيكل أجور متغير بنسبة 100%.

ومن بين المزايا العديدة التي يحصل عليها الموظفون، يعتبر التأمين الصحي الشخصي (48%)، وبدل المواصلات (27%)، والمكافآت (25%)، والتأمين الصحي للعائلة (16%) من أهم المزايا الوظيفية في الإمارات.

من ناحية أخرى، يتوقع أكثر من نصف المجيبين (54%) في الدولة الحصول على زيادة في عام 2019، حيث تتوقع النسبة الأكبر من هؤلاء المجيبين (18%) زيادة قدرها 1 إلى 5%.

خلفية المجيبين

يعمل ما يزيد على نصف (56%) المجيبين من الإمارات في قطاعهم الحالي منذ ما يصل إلى ست سنوات، بينما يعمل الربع تقريباً (23%) في القطاع ذاته منذ أكثر من 10 سنوات. أما بالنسبة إلى لشركات التي يعملون لديها، فقال أغلبية المجيبين (83%) إنهم يعملون مع شركتهم الحالية منذ ست سنوات، أو أقل، في حين يعمل 49% مع شركاتهم الحالية منذ أقل من ثلاث سنوات.

وعندما سُئل المجيبون عن المستوى الذي وصلوا إليه في مسيرتهم المهنية، قال 27% إنهم في منتصف مسيرتهم المهنية، بينما صرح 29% بأنهم في مركز عالٍ نسبياً، ولكنهم لم يصلوا إلى أعلى منصب بعد، في حين قال 26% إنهم في بداية مسيرتهم المهنية، و18% إنهم في أعلى مركز يمكن الوصول إليه.

وقالت كيري مكلارين، رئيسة أبحاث «Omnibus» الشرق الأوسط في«يوجوف»: «يلقي استبيان الرواتب لعام 2019 الضوء على سوق العمل من منظور الموظفين، كما يساعد المهنيين على تقدير قيمتهم في سوق العمل الحالي، وعلى اتخاذ قرارات أفضل بشأن استثمار الوقت والمال في اكتساب المزيد من المهارات. كما يساعدهم هذا الاستبيان في معرفة ما إن كانت رواتبهم عادلة عند مقارنتها بمعايير قطاع العمل».