61.5 مليار دولار إجمالي إدراجات الصكوك في دبي

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قرع حسين باقيس، السفير الإندونيسي لدى الإمارات، بصحبة رضوان حسن، المستشار العام لجمهورية إندونيسيا في دبي، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي احتفالاً بإدراجين لصكوك خضراء أصدرتهما جمهورية إندونيسيا بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار .

وتعتزم إندونيسيا استخدام رأس المال المجموع من الصكين في مجموعة متنوعة من المشروعات مع التركيز على التنمية المستدامة. وتبلغ قيمة أحد الصكين 1.25 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة الصك الآخر 750 مليون دولار .

وتؤكد هذه الإدراجات على العلاقات الوثيقة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم، من حيث عدد السكان، وعلى نمو دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقال حسين باقيس، «لاقى الصكان إقبالاً كبيراً للغاية من المستثمرين، ما يعكس نمو وأهمية أسواق رأس المال الإسلامية في البلدان الإسلامية، وعلى مستوى العالم ».

وتعد الحكومة الإندونيسية أكبر جهة إصدار صكوك في ناسداك دبي من حيث القيمة وعدد الإدراجات، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي نحو 15 مليار دولار أمريكي من 11 إصداراً.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يسعدنا إبرام شراكة مع إندونيسيا للحفاظ على نمو أسواق التمويل الإسلامي لمصلحة جميع المشاركين في السوق والاقتصاد الأوسع نطاقاً. ويؤكد نجاح التعاون على نمو دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وفقاً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

وبلغ إجمالي قيمة جميع الصكوك المدرجة في بورصات دبي في الوقت الحالي 61.5 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة يحققها أي مركز إدراج في العالم.

وقال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «تلتزم ناسداك دبي بدعم التوسع العالمي لقطاع الصكوك عن طريق تعزيز عملية إدراجها وتقديم العديد من خدمات ما بعد الإدراج».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، «يسرنا التعاون مع الحكومة الإندونيسية في مجال تطوير الصكوك والخدمات المالية الإسلامية، وتربطنا علاقة وثيقة مع أشقائنا في إندونيسيا منذ أول إدراج لصكوك الحكومة الإندونيسية في 2014».

وتم إدراج الصكوك الخضراء لحكومة إندونيسيا في ناسداك دبي في 20 فبراير/‏ شباط 2019.