«هيئة التأمين» تدرب على «مكافحة الجرائم المالية»

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أطلقت هيئة التأمين مبادرة لتدريب العاملين في قطاع التأمين وإكسابهم الخبرات اللازمة في مجال «مكافحة الجرائم المالية»، وذلك بالتعاون مع جمعية الامتثال الدولية.

تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الخبرة لدى العاملين في القطاع وإكسابهم المهارات في مجال مكافحة الجرائم المالية ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير معارفهم وخبراتهم بالمتطلبات والتوجيهات الدولية والوقوف على أفضل التجارب في مكافحة الجرائم المالية.

وقال إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين: إن هذه المبادرة التدريبية تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير قطاع التأمين والقطاعات المرتبطة، ورفع المستوى الفني والمهني للكوادر البشرية العاملة في السوق المحلية، إضافة إلى تعزيز أهمية التعليم والتدريب والتأهيل في تسريع عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتطوير دور الموارد البشرية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.

وسيحصل الأفراد المشاركون في نهاية فترة التدريب المخصصة ل «مكافحة الجرائم المالية» على شهادة في «مخاطر الجريمة المالية»، صادرة عن جمعية الامتثال الدولية.