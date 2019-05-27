شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة التأمين» تدرب على «مكافحة الجرائم المالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أطلقت هيئة التأمين مبادرة لتدريب العاملين في قطاع التأمين وإكسابهم الخبرات اللازمة في مجال «مكافحة الجرائم المالية»، وذلك بالتعاون مع جمعية الامتثال الدولية.
تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الخبرة لدى العاملين في القطاع وإكسابهم المهارات في مجال مكافحة الجرائم المالية ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير معارفهم وخبراتهم بالمتطلبات والتوجيهات الدولية والوقوف على أفضل التجارب في مكافحة الجرائم المالية.
وقال إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين: إن هذه المبادرة التدريبية تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير قطاع التأمين والقطاعات المرتبطة، ورفع المستوى الفني والمهني للكوادر البشرية العاملة في السوق المحلية، إضافة إلى تعزيز أهمية التعليم والتدريب والتأهيل في تسريع عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتطوير دور الموارد البشرية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.
وسيحصل الأفراد المشاركون في نهاية فترة التدريب المخصصة ل «مكافحة الجرائم المالية» على شهادة في «مخاطر الجريمة المالية»، صادرة عن جمعية الامتثال الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة التأمين» تدرب على «مكافحة الجرائم المالية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.