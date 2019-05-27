شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مالي لشركة «الخليج للخدمات البحرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عينت شركة الخليج للخدمات البحرية لتزويد سفن الدعم ذاتية الرفع والدفع لقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، والمدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، ومقرها أبوظبي، ستيفن كيرسلي في منصب المدير المالي اعتباراً من تاريخ 9 يونيو/ حزيران 2019. وسيشهد التعيين أيضاً انضمام كيرسلي إلى مجلس الإدارة.

وتعليقاً على التعيين الجديد، قال دنكان أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للخدمات البحرية: «نرحب بانضمام كيرسلي إلى شركة الخليج للخدمات البحرية، ونتطلع قدماً لما سيضيفه إلى الشركة من خلال معرفته وخبرته الطويلة في مجال تمويل الشركات وتجربته الواسعة في القطاع».

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