مخاوف تراجع الاقتصاد الأمريكي تزيد حدة القلق في «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور



ربما تشكل أخبار النزاع التجاري عناوين رئيسية للمستثمرين في «وول ستريت» هذا الأسبوع، لكن متابعة بيانات الاقتصاد الأمريكي، خاصة معدلات التضخم ستكون لها الأولوية في ظل تجدد مخاوف الركود.

وتشهد تداولات الأسهم حالة من الترقب في ظل استمرار المخاوف من تأثير النزاعات التجارية التي يبدو أنها ستكون طويلة الأجل، على النمو الهش الذي يسجله الاقتصاد العالمي، خاصة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تجددت تلك المخاوف مع الأداء السيئ لسندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد عليها الأسبوع الماضي إلى 2.29% وهو الأدنى منذ عام 2017. واللافت أن العقود الآجلة في «وول ستريت» تم تسعيرها مؤخراً على أساسا خفض أسعار الفائدة الأمريكية العام القادم.

ويحظى «بريكست» بمتابعة مركزة بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المزيد من التأويلات والرهانات على الشخصية التي تخلفها، وعلى مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

وبعد تغريدة الرئيس ترامب، يوم الجمعة، التي أشار فيها إلى إمكانية إدخال الحظر على شركة «هواوي» الصينية ضمن الصفقة مع الصين في حال التوصل إليها، ساد شعور بأن الإدارة الأمريكية تلين موقفها من المفاوضات التي ربما تسلك طريقاً أسرع.

ويبدو أن المشكلة تزداد تعقيداً وتتجاوز ما تحمله العناوين، لأن الصين تنظر إلى النزاع في إطار السيادة والكرامة الوطنية، بينما يتابعه الأمريكيون على فترات ساخنة أحياناً، وباردة أحياناً، ما يجعل فهمهم لاستراتيجية التفاوض الصينية قاصراً.

لكن مخاوف المستثمرين نابعة من تأثير العملية بكل أبعادها في الاقتصاد الأمريكي الذي تتزايد مؤشرات تراجعه، والتي كان آخرها الأداء السيئ للسندات. وقد خفضت مجموعة «جيه بي مورجان» المصرفية، يوم الجمعة، توقعاتها بشأن معدلات النمو في الناتج الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من 2.25% إلى 1%. وينحي خبراء الاقتصاد باللائمة على بيانات القطاع الصناعي حيث اعتبروا مؤشرات ضعف أدائه دليلاً جديداً على ضعف أداء الاقتصاد العالمي بسبب النزاع التجاري، وتبعاته.

من هنا يكتسب تقرير الإنفاق الشخصي الذي يصدر يوم الجمعة، أهمية خاصة، باعتباره يتضمن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يحظى بمتابعة دقيقة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد بلغ معدل التضخم في شهر إبريل/ نيسان 1.6% بينما يسعى المجلس لتحقيق المعدل المستهدف عند 2% كي يستمر في رفع أسعار الفائدة حسب الخطة.

كما يتلقى السوق تقرير أسعار البيوت الثلاثاء، وتقرير مؤشرات الاقتصادات المتقدمة الخميس، في حين تصدر ثلة من الشركات تقارير أعمالها للربع الأول في أسبوع مكون من أربعة أيام تداول، ومغلق اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الشهداء.