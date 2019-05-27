شكرا لقرائتكم خبر عن "سعودي أوجيه" تدرس التصفية وفق نظام الإفلاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس شركة سعودي أوجيه حاليا كافة الخيارات القانونية المتاحة ومنها التقدم بطلب فتح إجراء للتصفية وفقا لنظام الإفلاس.

وتوقعت مصادر لموقع العربية نت أن تقوم المحكمة التجارية في الرياض بقبول الطلب خلال ثلاثة إلى ستة أشهر. وبلغ عدد المطالبات على الشركة 45 ألف طلب تتضمن الدائنين وموظفي الشركة.

وقالت مصادر إن دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة بمحكمة التنفيذ في الرياض أصدرت الاثنين الماضي قرارات جديدة في تصفية. وبلغت قيمة مديونية سعودي أوجيه ما بين 25 و30 مليار ريال.

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وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت في أبريل 2018 بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة "سعودي أوجيه".

وذاع سيط شركة "سعودي أوجيه" السعودية، بعد مشكلة تأخر بعض شركات البناء في السعودية بصرف رواتب موظفيها، حيث نظم عمال "سعودي أوجيه" مظاهرات عديدة مطالبين بصرف مستحقاتهم.

وسعودي أوجيه المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري واحدة من شركتي مقاولات عملاقتين كلفتا بتنفيذ خطط التنمية الكبرى وتطوير البنية التحتية للمملكة وبناء شتى المرافق من منشآت الدفاع إلى المدارس والمستشفيات.