شكرا لقرائتكم خبر عن "جبل عمر": قبول استقالة الرئيس التنفيذي "ياسر الشريف" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة ياسر بن فيصل الشريف، والمقدمة بتاريخ 24 مايو 2019 لأسباب خاصة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن ياسر سيستمر في القيام بمهام الرئيس التنفيذي لحين تعيين رئيس تنفيذي للشركة.

وفي بيان منفصل، أعلنت عن تعيين ياسر الشريف عضواً في المركز الشاغر بمجلس إدارتها اعتبارا من 24 مايو 2019، مبينة أن موافقة المجلس بالتعيين لا تُعَدّ نهائية، وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

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ويحمل ياسر الشريف درجة الماجستير في إدارة المخاطر المالية من جامعة نيويورك ستيرن ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز.

وكان الشريف قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات المالية والاستثمارية، كما أنه شغل عضوية مجلس الإدارة لعدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة بالسوق.

وكشفت نتائج أعمال الشركة في وقت سابق عن تحولها لتحقيق الأرباحء خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 لتصل أرباحها إلى 1.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 128.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.