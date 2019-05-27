شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنابيب السعودية" تُعدل مركزها المالي بعد تغطية الخسائر المتراكمة من بند "علاوة إصدار الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" عن تعديل مركزها المالي من خلال تغطية كامل الخسائر المتراكمة البالغة 126.793 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018، والتي تمثل 24.86% من رأس مال الشركة البالغ ريال 510 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لسوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن سبب التغطية الكاملة للخسائر المتراكمة هو تحويل مبلغ قدره 126.793 مليون ريال من "حساب علاوة إصدار الأسهم" إلى "حساب الأرباح/الخسائر المحتجزة" وفقًا لما أقرته الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في وقت سابق من مايو الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 168.7 مليون ريال عن العام 2018، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال عن العام 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر إلى تسجيل صافي خسارة قدرها 83.14 مليون ريال تكبدتها الشركة التابعة (تي إس إم العربية) والتي تشمل انخفاض في قيمة الشركة وقدره 51.99 مليون ريال بناءً على دراسة تقييم قام بها خبير استشاري مستقل.

هذا وانخفضت قيمة الأصول في وحدة ثني الأنابيب بقيمة 21 مليون ريال بناءً على دراسة تقييم قام بها خبير استشاري مستقل، وسجلت الشركة مخصص خسائر ائتمانيه متوقعة بمبلغ 30 مليون ريال.