شكرا لقرائتكم خبر عن "الغاز والتصنيع" توقع اتفاقية لتصنيع وتوريد خزانات واسطوانات الغاز لتأمين احتياجات العملاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيعها اتفاقية مع المصنع السعودي لأسطوانات الغاز– طرف ذو علاقة- وذلك لتصنيع وتوريد خزانات واسطوانات الغاز لتأمين احتياجات عملاء الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن قيمة العقد تبلغ 130.063 مليون ريال، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وحسب البيان، تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاثة اعوام ميلادية تبدأ من تاريخ توقيعها، وتنتهي بانتهاء مدتها أو انتهاء السقف المالي أيهما ينتهي أولاً، ويجوز للطرفين الاتفاق خطياً على تجديدها لمدة/مدد مماثلة او تمديدها لمدة يتفق عليها.

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هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لذلك على النتائج المالية للشركة خلال فترة الاتفاقية.

وتعد هذه الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية، علماً بأن هذه الاتفاقية اشتملت على حق الطرف الاول(شركة الغاز والتصنيع الأهلية) في المطالبة بتخفيض التكاليف متى ماقدم مايثبت إنخفاض مواد الخام بما يزيد أو يساوي ما نسبته 10% وكذلك حق الطرف الثاني (المصنع السعودي لأسطوانات الغاز) في المطالبة بالتعويض متى ماقدم مايثبت أرتفاع مواد الخام بما قيمتة 10%، وذلك أثناء سريان الأتفاقية، من خلال ملحق تابع لهذة الإتفاقية ويوقع من قبل الطرفين.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.79 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 38.83 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في إجمالي الربح بـ 3.6 مليون ريال بسبب الزيادة في مبيعات الغاز، والارتفاع في إيرادات الاستثمارات الأخرى بـ53 مليون ريال.