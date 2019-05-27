شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المتقدمة" تُوصي بتوزيع 70 هللة للسهم عن الربع الثاني وزيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات، بجلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 137.8 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إن الأ{باح سيتم توزيعها على عدد 196.794 مليون سهم، بحصة تبلغ 70 هللة للسهم، وبنسبة تبغ 7% من القيمة الإسمية للسهم.

وفي بيان مُنفصل، أوصى المجلس بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (أسهم منحة) لمساهميها، وذلك برسملة مبلغ 196.79 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس المال من 1.967 مليار ريال إلى 2.164 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 10%.

وبحسب البيان، سترتفع عدد الأسهم من 196.794 مليون سهم إلى 216.473 مليون سهم، وذلك بتوزيع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة.

Advertisements

هذا وتهدف هذه الزيادة المقترحة في رأسمال الشركة إلى ملاءمة رأسمال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 137.8 مليون ريال، بواقع 0.7 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 162 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 97.55 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الأول يعود إلى زيادة كمية المبيعات بنسبة 38.9% وانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 20.7% و13.3% على التوالي)، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 7.4% وزيادة استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41.6%. كذلك ساهمت أرباح الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في ارتفاع صافي الأرباح للربع الحالي.