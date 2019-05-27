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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أبوظبي الوطنية للتأمين" توصي بزيادة رأس المال إلى 570 مليون درهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة "أبوظبي الوطنية للتأمين"، بزيادة رأس مال الشركة من 375 مليون درهم إلى 570 مليون درهم، عن طريق تحويل سندات إلزامية التحويل إلى أسهم.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي المالي"، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة سيصدر قراراً بالتمرير، في 28 مايو الجاري، للسير في كافة الإجراءات اللازمة لتحويل السندات إلزامية التحويل إلى أسهم، تصدر بتاريخ 15 يونيو المُقبل، بسعر تحويل 2 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال العام 2018 بلغ 235.6 مليون درهم مقابل أرباح العام 2017 والبالغة 227.3 مليون درهم.
وحققت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة خلال العام الماضي بلغت 2.91 مليار درهم بنمو نسبته 10.1% قياساً إلى اقساط العام 2017 .
فيما بلغ صافي الأرباح الفنية 145.4 مليون درهم، بارتفاع 22.8% بفضل الهوامش القوية للمحافظ الرئيسية.
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