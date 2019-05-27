شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يبحث الأنظمة الرقابية المتعلقة ببازل 3 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بحث مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي في اجتماعه الرابع للعام الجاري الذي عقد أمس، عدداً من التقارير بشأن سير تطبيق الأنظمة الرقابية المتعلقة ببازل 3.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" اتخذ المجلس القرارات المناسبة في ما يخص كلاً من نسبة الرفع المالي، والمخاطر الائتمانية للطرف المقابل، والمخاطر الائتمانية، وتعديل القيمة الائتمانية، والتوريق المالي، والاستثمار في حقوق الملكية في صناديق الاستثمار، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، والدعامة 3، ومخاطر الائتمان، والدعامة 2، ومتطلبات رأس المال الفردي.

واطلع المجلس في اجتماعه على عدة مذكرات من دائرة الرقابة على البنوك، بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسجل المنشآت الماليّة المرخصة، وآخر المستجدات بشأن التمويل العقاري، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

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واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط.

وقدمت إدارة الاستقرار المالي تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي لعام 2018، وشمل التقرير التطورات المالية الكلية، وتقييم النظام المالي والمصرفي، وتطورات الأنظمة الرقابيّة.

وطلب المجلس نشر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصرف المركزي لعام 2018 والتقرير السنوي للمصرف المركزي على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

وأكد مصرف الإمارات المركزي في مايو الماضي أن بنوك الدولة تتمتع بملاءة مالية أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، مبينا أن الملاءة المالية للبنوك بالدولة بلغت 17.5% و16% ، في حين أن متطلبات بازل 3 تنص على 12.375%، متضمنة 1.875% مصدر حماية رأس المال، و8.5% للشق الأول.