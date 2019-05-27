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شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية: 20% نسبة المشترين الأجانب في مشروع "الريمان" والان مع بالتفاصيل
وتوقع طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة زيادة نسبة المستثمرين الأجانب بالمشاريع خلال الفترة المقبلة بعد صدور تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي، فضلاً عن تسهيلات الإقامة الدائمة، بحسب صحيفة الاتحاد.
وقال إن الأسعار التنافسية للأراضي التي تم طرحها بأبوظبي مؤخراً أسهمت بشكل مباشر في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين غير المواطنين، لاسيما أن السوق العقاري لم يشهد طرح أراضٍ للبيع لغير المواطنين قبل "الريمان".
وأوضح أن مشروع "الريمان" تم إطلاقه قبل صدور قانون تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي خلال أبريل الماضي، والذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية بالعاصمة.
وتوقع طلال الذيابي في تصريحات سابقة نمو مبيعات الشركة لنحو 4 مليارات درهم العام الحالي، مقابل 2.6 مليار درهم عام 2018.
وبلغ صافي الأرباح لدى الشركة نحو 493 مليون درهم متراجعاً بنسبة 26% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2018.
وحققت "الدار" نمواً في إيراداتها لتصل إلى 1.76 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة النشاط القوي الذي شهدته أعمال التطوير في المشاريع قيد الإنشاء، فضلاً عن ارتفاع صافي الدخل التشغيلي لإدارة الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 431 مليون درهم مدفوعاً بعمليات الاستحواذ على الأصول التي نفذتها الشركة العام الماضي.
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