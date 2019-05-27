شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية: 20% نسبة المشترين الأجانب في مشروع "الريمان" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت نسبة المشترين غير المواطنين في مشروع أراضي "الريمان" الذي أطلقته شركة الدار العقارية العام الحالي 20%، فيما ارتفعت في مشروع "ليا" بجزيرة ياس، لتصل إلى نحو 27%.

وتوقع طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة زيادة نسبة المستثمرين الأجانب بالمشاريع خلال الفترة المقبلة بعد صدور تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي، فضلاً عن تسهيلات الإقامة الدائمة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وقال إن الأسعار التنافسية للأراضي التي تم طرحها بأبوظبي مؤخراً أسهمت بشكل مباشر في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين غير المواطنين، لاسيما أن السوق العقاري لم يشهد طرح أراضٍ للبيع لغير المواطنين قبل "الريمان".

وأوضح أن مشروع "الريمان" تم إطلاقه قبل صدور قانون تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي خلال أبريل الماضي، والذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية بالعاصمة.

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وتوقع طلال الذيابي في تصريحات سابقة نمو مبيعات الشركة لنحو 4 مليارات درهم العام الحالي، مقابل 2.6 مليار درهم عام 2018.