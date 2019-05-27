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شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات العقار بالسعودية تهبط لأدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت السوق العقارية السعودية انخفاضها على مستوى إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية وذلك بنسبة 8.6% لتستقر عند مستوى 2.6 مليار ريال وهو المستوى الأسبوعي الأدنى منذ أكتوبر 2018.
وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 46.5%، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.0%، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 535 مليون ريال.
فيما توقفت وتيرة الانخفاض التي سيطرت على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني طوال ستة أسابيع متتالية، ليسجل مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 11.5%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.0%، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال.
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