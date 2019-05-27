شكرا لقرائتكم خبر عن مخصصات البنوك المدرجة بأسواق الإمارات تتراجع 3% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مخصصات 17 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بنسبة 3% أو ما يعادل 86.2 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

ووصلت مخصصات تلك البنوك إلى 2.79 مليار درهم في الربع الأول 2019 مقارنة بنحو 2.87 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة البيان.

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وخفّضت 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مخصصاتها بنحو 12.6% إلى 1.58 مليار درهم في الربع الأول مقارنة بنحو 1.8 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الخفض بدعم رئيسي من "أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري".

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" كان القطاع البنكي الإماراتي قد حقق بالربع الأول من العام الجاري أرباحاً تاريخية، وسط عوامل داعمة لاستمرار هذا الوضع على الأقل خلال العامين الحالي والمقبل، مع ملاحظة أن قيادة تلك الأرباح كانت من البنوك المندمجة مؤخراً في الدولة، وهو ما يشير إلى أهمية عمليات الاندماج تلك.

وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز "إس أند بي" العالمية للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن من المتوقع أن تحتفظ البنوك بدولة الإمارات بقوة الأرباح والرأسمال وذلك خلال عامي 2019-2020.