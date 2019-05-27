شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 25 حتى 30 مايو الجاري، صرف أرباح كل من شركة سيسكو، الاتصالات، الغاز والتصنيع، وجرير.

ومن المُقرر أن تبدأ الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الأحد، بتوزيع الأرباح النقدية المُقررة عن العام 2018 بقيمة 32.6 مليون ريال، بما يعادل 40 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك ستبدأ شركة الاتصالات السعودية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 مليار ريال مُستحقة عن الربع الأول من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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ومن المُقرر أن يتم تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإنضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، اعتباراً من يوم الثلاثاء المُقبل.

وتبدأ شركة جرير للتسويق، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الأول من العام 2019، بإجمالي 228 مليون ريال بواقع 1.9 ريال للسهم أو ما نسبته 19% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة الغاز والتصنيع الأهلية، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 31.875 مليون ريال، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم. بالإضافة إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.