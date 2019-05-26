هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطلق هويتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هويتها، تماشيا مع أهدافها الاستراتيجية التي تتمثل في تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور غسان الشبل «إن إطلاق الهوية يعد نقطة انطلاق حقيقية للهيئة نحو تحقيق رؤيتها بتعزيز الإمكانات والمشاركة المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية، حيث تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية على استراتيجيتها وآلية عملها وتحديد مستهدفاتها». وأضاف أن الهيئة سيكون لها دور أساسي في وضع وتطوير السياسات والأنظمة ذات العلاقة بمهامها والمشاركة في عملية الشراء الحكومي للمساهمة في إيجاد صناعات جديدة وتطوير الفرص؛ لزيادة القدرات المحلية بمشاركة القطاعين العام والخاص.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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27 ديسمبر 2018 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعيين الدكتور غسان الشبل رئيسا لمجلس إدارتها

26 مايو 2019 إعلان إطلاق هويتها

المهام:

تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني

الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقا للأنظمة المعمول بها

وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات

قياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير

المشاركة في عملية الشراء الاستراتيجي

تصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها

العمل على وضع قاعدة بيانات للموردين

إدارة العقود المدنية بالجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي

إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الخاصة بالمحتوى المحلي

ما هو المحتوى المحلي؟

عبارة عن إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية