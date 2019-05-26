البحر الأحمر تخصص 10 مليارات لعقود المرحلة الأولى وتدعو القطاع الخاص للمشاركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد درويش، أن أبواب المشروع مفتوحة لشركات القطاع الخاص، وأن الشركة على استعداد للعمل مع شركات القطاع الخاص ذات الكفاءة والقدرة على مشاركتها التزامها في تطوير وجهة سياحية مستدامة واستثنائية، مشيرا إلى تخصيص الشركة لأكثر من 10 مليارات ريال، لعقود إنشاء وتشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر.

وقال درويش خلال لقاء في فندق الفورسيزونز – الرياض، «نتلقى التمويل والدعم من صندوق الاستثمارات العامة، لذا، لا حاجة لنا للحصول على رأس المال من أطراف أخرى، لكن في المقابل، فإن جذب المستثمرين من القطاع الخاص يعد أمرا جيدا أيضا. نحن نشارك في مناقشات مع العديد من المستثمرين المحليين والعالميين الآن، كما أننا في طور التفاوض مع عدد من العلامات التجارية الكبرى في قطاع السياحة الفاخرة التي من المتوقع مشاركتها في تطوير هذه الوجهة».

فرص استثمار

وأضاف «تسعى الشركة إلى إتاحة فرص الاستثمار المشترك الخاصة بتشييد الفنادق والمرافق السكنية، وتشغيل مرافق الفندقة والضيافة، وتطوير وتشغيل الأصول التجارية، وتطوير وتشغيل مواقع وأنشطة الجذب السياحي، كما نسعى إلى عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص في مجال تطوير المرافق مثل: البنية التحتية للخدمات العامة، وتوليد الطاقة المتجددة، والمياه وإدارة النفايات، والبنية التحتية للنقل، والشبكة الرئيسة لتقنية المعلومات والاتصالات».

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شبابنا سفراؤنا

وأوضح أن توفير فرص عمل للخبرات الوطنية الشابة في مجال جديد ومثير للاهتمام كقطاع الضيافة الفاخرة، يعد أحد أهم الأهداف الرئيسة للشركة. وقال «نعد الضيافة عنصرا أساسيا في الثقافة السعودية؛ ندعم الشباب السعودي، كسفراء لهذه الثقافة، حيث سيقدمون إسهاماتهم القيمة ليس فقط في مجال إدارة ونمو شركتنا، وتطوير وجهتنا، ولكن أيضا في نقل العادات والتقاليد والأعراف والقيم التي تعكس الموروث الثقافي».

سكن الموظفين

وبدأت شركة البحر الأحمر للتطوير، أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير المشروع، حيث سيشهد سكن الموظفين أول أعمال البناء التي ستنفذ خلال العام الحالي إضافة إلى مقر الإدارة.

مساحة المشروع 28 ألف كيلومتر مربع على الساحل الغربي

يضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكرا

يحوي جبالا خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية

انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من 2022

المرحلة الأولى تشمل عناصر جذب متنوعة مثل الفنادق، والوحدات السكنية، ومراسي اليخوت، والمرافق التجارية والترفيهية.

شركة البحر الأحمر للتطوير

مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة وتقود عملية تطوير مشروع البحر الأحمر الذي يعد وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية