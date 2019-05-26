اتفاقية لتصنيع خزانات وأسطوانات غاز بقيمة 130 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة الغاز والتصنيع الأهلية اتفاقية مع المصنع السعودي لأسطوانات الغاز لتصنيع وتوريد خزانات وأسطوانات الغاز لتأمين احتياجات العملاء بقيمة 130.06 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. ووفق بيان للشركة أمس تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاثة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ توقيعها، وتنتهي بانتهاء مدتها أو انتهاء السقف المالي أيهما ينتهي أولا، ويجوز للطرفين الاتفاق خطيا على تجديدها لمدة مماثلة أو تمديدها لمدة يتفق عليها.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لذلك سيظهر على النتائج المالية للشركة خلال فترة الاتفاقية.

والمصنع السعودي لأسطوانات الغاز (شركة مساهمة سعودية مقفلة)، طرف ذو علاقة - تمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية نسبة 37.57% من رأسمالها.

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ونوهت الشركة بأن سطام الحربي عضو مجلس إدارة الشركة يشغل عضوية مجلس إدارة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز ممثلا عن شركة الغاز والتصنيع الأهلية.

وذكرت أن الاتفاقية من ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أي مزايا تفضيلية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستعرض على اجتماع الجمعية العامة القادمة للمصادقة عليها.

اتفاقية تصنيع خزانات وأسطوانات غاز

قيمة العقد 130,063,300 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

مدة الاتفاقية 3 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ توقيعها، وتنتهي بانتهاء مدتها أو انتهاء السقف المالي أيهما ينتهي أولا

شروط الاتفاقية