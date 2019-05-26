صندوق الاستثمارات العاشر عالميا ومؤسسة النقد السابعة بين البنوك المركزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما احتل صندوق الاستثمارات العامة المركز العاشر ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث الأصول، حلت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في المركز السابع ضمن أكبر البنوك المركزية في العالم، بحسب التصنيف الجديد لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وأعادت (SWF Institute) تصنيف قائمة صناديق الثروة السيادية، حيث استبعدت أصول البنوك المركزية ومنها صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي وتصنيفها في قائمة منفصلة.

وتصدر بنك الشعب الصيني قائمة البنوك المركزية من حيث إجمالي الأصول بقيمة بلغت 5.33 تريليونات دولار، تلاه بنك اليابان بـ4.95 تريليونات دولار، وجاءت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في المركز السابع عالميا ضمن أكبر البنوك المركزية من حيث الأصول بقيمة بلغت 505.8 مليارات دولار. وتتضمن موجودات مؤسسة النقد استثمارات في أوراق مالية بالخارج، وودائع لدى البنوك بالخارج، ونقدا أجنبيا وذهبا ونقدا في الصندوق، وموجودات أخرى.

ووفقا للبيانات المحدثة ارتفع إجمالي موجودات الصناديق السيادية المصنفة البالغة 81 صندوقا إلى 7.77 تريليونات دولار. وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1072.8 مليار دولار، فيما جاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 941.4 مليار دولار، وحل ثالثا جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول بلغت 696.7 مليار دولار، تلته الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الرابع بقيمة أصول 592 مليار دولار، وجاء صندوق الاستثمارات العامة في المركز العاشر ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول بلغت 320 مليار دولار.

أكبر 10 بنوك مركزية في العالم

بنك الشعب الصيني الصين 5326.3

بنك اليابان اليابان 4945.4

الاحتياطي الفيدرالي الولايات المتحدة 4218.9

البنك الوطني السويسري سويسرا 863.7

بنك إسبانيا إسبانيا 861.6

بنك إنجلترا إنجلترا 845.8

مؤسسة النقد العربي السعودي السعودية 505.8

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البنك المركزي الصيني تايوان 461.4

بنك كوريا كوريا الجنوبية 402.8

البنك المركزي البرازيلي البرازيل 380.7

أكبر 10 صناديق سيادية في العالم

صندوق التقاعد الحكومي النرويج 1072.8

شركة الصين للاستثمار الصين 941.4

جهاز أبوظبي للاستثمار الإمارات 696.7

الهيئة العامة للاستثمار الكويت 592.0

محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونج كونج الصين 509.4

شركة سيف للاستثمار الصين 439.8

مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار سنغافورة 390.0

تيماسيك القابضة سنغافورة 374.9

المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الصين 341.4

صندوق الاستثمارات العامة السعودية 320.0