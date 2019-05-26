شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات غير مالية يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساهم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تقديم عدد من الخدمات المالية وغير المالية، بهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفيما يلى أهم الخدمات غير المالية المقدمة من الجهاز. -المساهمة فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات. -تقديم تدريب للشباب لعمل مشروع أو فكرة مشروع. Advertisements -التعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى. -تقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات -تقديم استشارات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية.

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