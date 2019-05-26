شكرا لقرائتكم خبر عن 85 معرضا خارجيا فى خطة 2019-2020 تنتظر موافقة صندوق تنمية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى هيئة تنمية الصادرات، أن المجالس التصديرية أرسلت خطتها للمعارض الخارجية 2019-2020 إلى الهيئة، مشيرا إلى أن انشغال المجالس التصديرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية فى مشاورات البرنامج الجديد لدعم الصادرات كان سببا فى تأخر بعض المجالس عن إرسال مستهدفات المعارض الخارجية الخاصة بقطاعات معينة إلى الهيئة.

وأضاف المصدر ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن خطة معارض مصر الخارجية 2019-2020 تتضمن المشاركة فى 85 معرض خارجى، لافتا إلى أن الهيئة ننتظر موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على خطة المعارض لصرف مخصصات المشاركة فى المعارض ، مشيرا الى أن هيئة تنمية الصادرات سترسل خطة المعارض إلى وزير الصناعة والتجارة، والذى سيقوم بدوره بعرضها على مجلس إدارة صندوق تنمية ودعم الصادرات، وبعد الموافقة عليها سيتم اعتمادها من الحكومة تمهيدا للتنفيذ.