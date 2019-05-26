شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 26-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.322 مليار جنيه.





الشطب الاختيارىأعلنت إدارة البورصة أنه تقرر إيقاف التداول على أسهم شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد، استنادا إلى أحكام المادة 74 من الإجراءات التنفيذية بشأن الإجراءات المتبعة لشطب قيد اسهم الشركة شطبا اختياريا، على أن يتم عرض موقف هذه الشركة على لجنة القيد، وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت عن تقدم الممثل القانوني لشركة يونيفرت للصناعات الغذائية، بطلب لشطب قيد اسهم الشركة لعدد 89.8 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطباً اختيارياً، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية في أبريل الماضي.

وأضافت البورصة في بيان سابق، أنه جاري استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد، وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى والتى سوف يعلن تفاصيلها لاحقاً.





30 شركة بقائمة الشورت سيلينجأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح مزاولة نشاط الإقتراض بغرض البيع عليها، وذلك وفقا لمعايير البورصة فى هذا الصدد، وضمت القائمة 30 شركة.

وكانت محمد فريد رئيس البورصة، قد أصدر قرارا بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حرصا على استيفاء كل المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول في السوق.

واستندت البورصة إلى 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليومي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة، ومتوسط قيم تداول السهم اليومى.





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البورصة تربح 6.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.322 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 115 مليون ورقة مالية بقيمة 378.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.61%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، 61.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 17436 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 453 نقطة.

وارتفعت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركات، ولم تتغير مستويات 48 شركة.