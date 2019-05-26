شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صينى يزور "ايتيدا" لبحث التعاون بمجال الذكاء الصناعى و 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا"، إن الهيئة التقت وفد من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية فى مقر الهيئة اليوم، للتنسيق والتعاون فى العديد من الملفات المختلفة، وذلك فى إطار المتابعة على زيارة وفد الوزارة الأخير للعاصمة الصينية بكين أبريل الماضى.

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نعمل على تحديد أوجه التعاون فى مجالات مختلفة مثل البنية التحتية و الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة والجيل الخامس والبحث والتطوير وانترنت الأشياء".

وكان وفد رفيع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شارك فى المنتدى الخاص بمبادرة التعاون الاقتصادي الرقمى في إطار القمة الثانية "لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى" الذي عقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 25 الى 27 أبريل الجاري بمشاركة نخبة من الزعماء ورؤساء الحكومات وأكثر من 1500 مشارك.