وزيرة السياحة تبرز احتفال جوجل بمرور 65 عاما على اكتشاف مركب خوفو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، احتفال شركة جوجل العالمية اليوم بالحضارة المصرية القديمة بمناسبة مرور 65 عاما على اكتشاف مركب خوفو. وأضافت الدكتور المشاط فى تدوينة لها على موقع تويتر، أنه تم اكتشاف مركب خوفو بجوار قاعدة الهرم الأكبر عام 1954 وهى واحدة من أقدم المراكب التى تم اكتشافها وتعود لأكثر من 4600 عاما. ودعت وزيرة السياحة، لمشاهدة مركب خوفو فى متحف مركب الشمس فى منطقة الأهرامات فى الجيزة.

تدوينة وزيرة السياحة

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