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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أبوظبي لمواد البناء (BILDCO) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 0.393 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسة السهم للحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.393 درهم، فيظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.46 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.38 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.40 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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