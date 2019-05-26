شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر المرافق العامة يغلق على ارتفاع – تحليل صباحي – 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر المرافق العامة (TUTI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.09% بما يعادل 38.37 نقطة ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 3401.19 ، طيلة ثبات المقاومة 3610.67 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3445.60 ومستوى المقاومة 3645.12 .