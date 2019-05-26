شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الخليج (GBK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.00% بما يعادل 3.00 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 294.00 ، طيلة ثبات المقاومة 310.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 294.00 ومستوى المقاومة 310.00 .