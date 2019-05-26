الاقتصاد

أهلي يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 26-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، جاء انخفاض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.23% بما يعادل -3.00 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 230.00 ، طيلة ثبات المقاومة 250.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 232.00 ومستوى المقاومة 250.00 .

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