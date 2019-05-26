شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة كل الطرق يغلق على عدم تغيير – تحليل صباحي – 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 16.00 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 20.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 20.00 .

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