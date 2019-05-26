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شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 6.06 ، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، يغلق على ارتفاع بلغت نسبته 1.60% بما يعادل 0.09 ريال ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة خط اتجاه هابط على المدى القصير، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، وبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 5.05 ، طيلة ثبات المقاومة 6.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5.40 ومستوى المقاومة 6.00 .
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