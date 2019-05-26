شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يسارع بجني أرباحه – تحليل صباحي – 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسارع بجني أرباح ارتفاعه الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.08% بما يعادل -0.70 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.50 ، طيلة ثبات الدعم 21.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.50 ومستوى المقاومة 23.20 .