غرامة تصل 2000 جنيه للمتر.. 10 خطوات للتصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

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تعكف الحكومة في الوقت الحالي على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء من أجل إقرارها من مجلس الوزراء وبدء العمل بالقانون والذي سيختص بملايين المواطنين في القرى والمدن على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي تشارك الحكومة في وضع لائحة القانون التنفيذية، إن اللائحة حددت مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب التصالح في أي مخالفة بنائية على النحو التالي:

- بمجرد بدء تطبيق القانون سيتعين على المواطن صاحب المخالفة...