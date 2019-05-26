شكرا لقرائتكم خبر عن 13 وظيفة لمصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية بعد الاتجاه لدمجها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول حكومى بارز بوزارة المالية لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، إن هناك اتجاهًا فى الوزارة لدمج مصلحتى سك العملة والخزانة العامة، بما يعمل على تطوير الأداء داخل المصلحتين فى الكيان الموحد، مؤكدًا أن مدة اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، انتهت بالفعل، وكُلّف اللواء حسام خضر بالإشراف على المصلحة، إلى جانب عمله رئيسا لمصلحة الخزانة، وتلك الخطوة تأتى تمهيدا لدمج المصلحتين.

ومصلحة الخزانة العامة هى هيئة حكومية خدمية تابعة لوزارة المالية المصرية، وتقوم بعدة أعمال وأعباء يسردها ”الخليج 365” فى التقرير المعلوماتى التالى.

- وضع برنامج سنوى للعملات المساعدة المعدنية بالاتفاق مع الأجهزة التى تنتج هذه العملات، وهى مصلحة سك العملة.

- توفير وطرح العملات المساعدة على مستوى الجمهورية وطرحها للتداول وتوزيعها على خزائن المحافظات والبنوك والشركات والمؤسسات والجمهور.

- استلام الوارد "النقدى غير الصالح للتداول" من خزائن المحافظات وحفظه لحين عده وفرزه توطئة لإعدامه بالنسبة للعملات الورقية أو تسليمه لمصلحة سك العملة تمهيداً لإعادة صهره وتشغيله وسكه مرة أخرى وذلك بالنسبة للعملات المعدنية.

- بحث طلبات شراء العملات المعدنية المطلوب تصديرها للخارج لهواة جمع العملات.

- مصادرة العملات المساعدة الزائفة التى ترد للخزانة العامة من خزائن المحافظات والمكتشفة أثناء العمل.

- سحب العملات غير الصالحة للتداول، مثل العملات الورقية البالية أو العملات التى تسحب من السوق تنفيذًا لسياسات الوزارة.

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- إعدام العملات الورقية غير الصالحة للتداول.

- صرف المرتبات والأجور والمكافآت الخاصة بموظفى الوزارة، وكذلك صرف المعاشات لأربابها وتوصيلها لمحلات إقامتهم لكبار السن والمرضى بالمجان.

- طرح العملات التذكارية للبيع بمعرفة المصلحة لهواة جمع العملة فى الداخل والخارج.

- التفتيش المفاجئ على الخزائن الحكومية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية التابعة وغير التابعة للمصلحة للتحقق من صحة وسلامة العهد المالية والالتزام بتطبيق أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة1981.

- استلام الأحراز المصادرة من النيابات العامة.

- تدريب العاملين فى مجال الحقل الصيرفى على أعمال الصرافة.

- إمداد الخزائن الحكومية بالعمالة الصيرفية المدربة.