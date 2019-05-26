شكرا لقرائتكم خبر عن "فيزا" تطلق برنامج مرافقة اللاعبين بكأس الأمم الأفريقية توتال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُطلق شركة فيزا العالمية، المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المدفوعات والراعي الرسمى لبطولة الأمم الأفريقية توتال 2019، برنامج مرافقة اللاعبين ضمن فاعليات البطولة القادمة التى تستضيفها مصر، مما يتيح الفرصة أمام 47 طفل وطفلة من سن 6-10 سنوات للمشاركة فى البرنامج عبر محافظات مصر المختلفة كالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط وقنا، ويأتي برنامج مرافقة اللاعبين من Visa في مصر في إطار من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف.

ويحصل 47 طفلاً وطفلة من مصر على فرصة لمرافقة أحد اللاعبين وقيادة مجموعة من أفضل لاعبي العالم أثناء نزولهم أرض الملعب. ويتم اختيار الأطفال من خلال 3 محاور رئيسية يأتي على رأسها اختيار 36 مشارك من دورات كرة القدم التي يتم تنظيمها برعاية وزارة الشباب والرياضة في مراكز الشباب في جميع أنحاء مصر، إلى جانب قيام Visa بمساعدة ودعم من منظمة اليونيسف بتنظيم مباريات للأطفال على ملاعب منطقة الأسمرات لاختيار 7 أطفال آخرين من الأسر الأكثر احتياجاً وصعيد مصرللحصول على فرصة و المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى اختيار 4 أطفال آخرين من المشاركين في حملة Visa "أحلام بلا حدود" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الشباب والرياضة، قائلاً "الرياضة هي أحد الوسائل الرئيسية لربط الناس من جميع أنحاء العالم، حيث تجمع الأشخاص الذين لا يظهرون سوى الشغف والحماس تجاه نفس الشئ. لهذا السبب وبما أن مصر تستضيف واحدة من أكبر بطولات كرة القدم في العالم، فكان لابد لنا أن نشارك في منح فرصة المشاركة في هذا البرنامج لمن نعتقد أنهم يستحقونها".

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من جانبه قال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa بشمال أفريقيا "إنه لشرف كبير أن نكون أحد الرعاة الرئيسين لثالث أكبر بطولة على هذا الكوكب، وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال 2019. فالمصريين أحد أكثر الشعوب نشاطاً وطموحاً وشغفاً حول العالم. وهو ما يفسر دائماً لماذا نحن في Visa نهدف إلى تسليط الضوء على شغف الناس وحماسهم غير المحدود. لذا نطلق حملتنا "قصص بلا حدود مع Visa" لإبراز الحكايات الملهمة من منظور شبابنا لمشاركتها مع العالم. أيضا من خلال جهودنا الدائمة ومباريات كرة القدم المحلية، نريد ان نستفيد من حب كرة القدم المترسخ في مصر ومنح أطفالنا فرصة العمر ليكونوا جزء من تلك البطولة الرائعة".

فيما صرح برونو مايس، ممثل منظمة اليونيسف في مصر قائلاً "إن مباريات حي الأسمرات بمثابة مبادرة رائعة من وزارة الشباب والرياضة وشركة Visa، وإنه لمن دواعي سرورنا ان تدعم اليونيسف مشاركة الأطفال، لاسيما من صعيد مصر للحصول على فرصة المشاركة في هذه اللحظة الرائعة من لحظات كرة القدم." مضيفاً "نحن في يونيسف ،نثمن أهمية أن يقضي الآباء أوقات أطول مع أطفالهم يشاركونهم اللعب ولحظات الفرحة والسعادة كمشاهدة مباراة جيدة مع بعضهم البعض. إن هذه التفاعلات تساهم في نمو الاطفال بصورة جيدة وبمثابة أمر بالغ الأهمية حتى يصل كل طفل إلى أقصى إمكاناته".

جدير بالذكر أن أنشطة Visa لن تقتصر على إقامة مباريات كرة لاختيار الأطفال المشاركين في البرنامج فحسب، بل ستقوم الشركة بإطلاق حملة على مواقع التواصل الإجتماعي بالتعاون مع مقدم البرامج الرياضية المعروف سيف زاهر ومذيع الراديو الشهير خالد عليش، لتشجيع متابعيهم على مساعدة أطفالهم بمشاركة مقاطع فيديو يتحدث من خلالها الأطفال عن قصة ملهمة أو مثل الأعلى يدفعهم لمتابعة أحلامهم عبر هاشتاج #شارك_قصة_نجاح_مع_فيزا #VisaUnstoppableStories وسيحصل أكثر 4 فيديوهات تفاعلاً على فرصة المشاركة ضمن برنامج مرافقة اللاعبين.

وتهدف الحملة إلى إبراز القصص الملهمة والتي ليس لها حدود في مصر، مما يمهد الطريق ا أمام شبابنا للاستفادة منها.