شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% خاسرة 33.22 نقطة، لتغلق عند مستوى 9697.30 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 10.3 مليون سهم بقيمة 297.9 مليون ريال قطرى عبر 6935 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.50%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.15%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.28،%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.50%.