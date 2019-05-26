شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.30% خاسرا 7.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2581.80 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 74.1 مليون سهم محققة ما قيمته 118.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1909 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفضت 18 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.70%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.64%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.69%، ثم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.26%.