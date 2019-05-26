شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يغلق على انخفاض - تحليل صباحي - 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلسات الأسبوع الماضي ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -40.16 نقطة ، ليظل بذلك مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك نحن مازلنا نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط استقراره أعلى مستوى 6023.27 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6373.40 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5916.50 ومستوى المقاومة 6200.00 .
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