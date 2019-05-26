شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 8677.73 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.44% بما يعادل -125.01 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، امام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8677.73 ، ليستهدف مستوى الدعم 8400.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8677.73 .

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