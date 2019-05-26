شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يعوض خسائر الأربعاء -تحليل صباحي- 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 4777 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، كما يقترب المؤشر من مستوى المقاومة 4800 نقطة، والذي نتوقع ان يشهد المؤشر عنده تراجعا لمستوى الدعم 4600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 4830 نقطة.

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