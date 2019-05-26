شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 26-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث تراجع بشكل طفيف لينهي تداولات الخميس عند مستوى 9730 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 9700 نقطة، كما يقترب المؤشر حاليا من خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" والذي يشكل مقاومة قد ترسل المؤشر لمستوى الدعم 9400 نقطة شرط اختراقه لمستوى 9700نقطة.

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