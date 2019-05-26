فرع "هدف" المتنقل يقدم خدمات دعم التدريب والتوظيف والتأهيل لزوار فعاليات فوانيس مكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شارك الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في فعالية فوانيس مكية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في مقرها، خلال الفترة من 10 - 19 رمضان، وقدم الفرع المتنقل خدماته في دعم التأهيل والتدريب والتوظيف لزوار الفعالية.

وأطلع القائمون على الفرع المتنقل الزوار على برامج ومبادرات الصندوق، إضافة إلى مساعدة العملاء على التسجيل في البرامج وتفعيل حساباتهم ومساعدتهم في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية للبرامج كافة.

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ويسعى "هدف" من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزودة بأحدث التقنيات اللاسلكية.

ويقدم "هدف" من خلال فروعه المتنقلة الجديدة خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص، من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على المواءمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث تعرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل عبر قنوات عدة، مثل البوابة الوطنية للعمل (طاقات) ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الالكترونية.

وتمكن الصندوق خلال السنوات الماضية من التوسع في تقديم خدماته لعملائه في مختلف مناطق المملكة من خلال 22 فرعا، وتوفير عدد من الخدمات من دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف للقوى البشرية الوطنية في سوق العمل.