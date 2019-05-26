شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة العالمية": الاستقرار وحملات الترويج أنعشت السياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة السياحة العالمية فى تقريرها عن حركة السياحة فى الربع الأول لعام 2019 أن زيادة الاستقرار فى مصر والحملات الحكومية التى تمت فى الفترة الأخيرة لتعزيز السياحة فى مصر وعودتها إلى سابق عهدها، ساعدت القطاع الفندقى وقطاع السياحة بشكل عام على الانتعاش في مصر.

وقال التقرير الذى صدر عن المنظمة أن هذا تزامن مع بذل الحكومة المصرية لمزيد من الجهود، وفقا لتخطيطها لجذب الزوار من آسيا وأمريكا اللاتينية، والتى تعتبر سياحة عالية الإنفاق، لافتا إلى أن مصر حققت العام 2018 انتعاشة قوية فى السياحة بمعدل 49%.

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وأشار التقرير إلى أن مقاييس الأداء الرئيسية في إفريقيا في الربع الأول من عام 2019 شهدت ارتفاعا، ولكن مع وجود اختلافات واضحة بين شمال إفريقيا، بما في ذلك مصر والتي أظهرت نموًا قويًا في جميع المقاييس، وسجلت أفريقيا ارتفاعا خلال شهر فبراير بنسبة 4% في الفنادق قيد الإنشاء، وزيادة بنسبة 82% في الفنادق في مرحلة التخطيط النهائية.

وأظهر التقرير استمرار منطقة الشرق الأوسط الأعلى من حيث معدل للنمو فى الربع الأول من 2019 ، حيث بلغت نسبة النمو فيها 8%، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادى بنسبة نمو 6%، وتساوت منطقتى أوروبا وأفريقيا بنسبة نمو 4%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة نمو 3%.