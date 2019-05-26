شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.14% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.14% رابحا 182.29 نقطة ليصل إلى مستوى 8348.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 36.1 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 25 شركة، فيما تراجعت 142 شركة.

وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.11%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.92%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.98%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.92%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.52،%.