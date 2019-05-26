شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسرا 19.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5559.38 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 18.850 نقطة ليصل إلى مستوى 6006.26 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.46% خاسراً 21.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4698.72 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 36.95 مليون سهم بقيمة 7.98 مليون دينار كويتى عبر 1453 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.76%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.
وجاء سهم "رمال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.69%، تلاه المصالح بنسبة 8.82%، ثم آن بنسبة 8.49%، فيما تصدر سهم "تسهيلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.52% ثم دانة بنسبة 9.35%، ثم مواشى بنسبة 7.69%.
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