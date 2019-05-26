منها "الأهلي".. أسعار الدولار تنخفض في 3 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع.

وخفض بنك البركة سعر العملة الأمريكية قرشين إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

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وهبط سعر الدولار 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.85 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه...