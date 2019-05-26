بشائر الخير .. تشغيل مصنع الأمونيا بمشروع كيما أسوان بطاقة 80%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما، أنه تم بالفعل تشغيل مصنع الأمونيا فى مشروع كيما 2، وذلك بنسبة 80% من طاقته.
وأضاف الحوت لـ"الخليج 365" أنه خلال أسبوع سيعمل المصنع بكامل طاقته لإنتاج 1220 طن أمونيا يوميا .
وحول تشغيل مصنع اليوريا، قال عيد الحوت إنه سيعمل فى غضون 20 يوما لإنتاج نحو 1570 طن يوريا يوميا، لافتا إلى أن المصنع سيكون جاهزا للافتتاح بنهاية شهر يونيو المقبل.
ويذكر أن إنشاء المصنع تكلف نحو 11.7 مليار جنيه .
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