شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر الخير .. تشغيل مصنع الأمونيا بمشروع كيما أسوان بطاقة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما، أنه تم بالفعل تشغيل مصنع الأمونيا فى مشروع كيما 2، وذلك بنسبة 80% من طاقته.

وأضاف الحوت لـ"الخليج 365" أنه خلال أسبوع سيعمل المصنع بكامل طاقته لإنتاج 1220 طن أمونيا يوميا .

وحول تشغيل مصنع اليوريا، قال عيد الحوت إنه سيعمل فى غضون 20 يوما لإنتاج نحو 1570 طن يوريا يوميا، لافتا إلى أن المصنع سيكون جاهزا للافتتاح بنهاية شهر يونيو المقبل.

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ويذكر أن إنشاء المصنع تكلف نحو 11.7 مليار جنيه .