الاقتصاد

30 شركة بقائمة الأسهم المسموح عليها إجراء تعاملات الاقتراض بغرض البيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية،عن قائمة الأوراق المالية المسموح بمزاولة نشاط الإقتراض بغرض البيع عليها، وذلك وفقا لمعايير البورصة فى هذا الصدد، وضمت القائمة 30 شركة.

وكانت محمد فريد رئيس البورصة، قد أصدر قرارا بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حرصا على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لسرعة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول في السوق.

واستندت البورصة إلى 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليومي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة، ومتوسط قيم تداول السهم اليومى.

 

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