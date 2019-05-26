شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بدر: افتتاح المخبز الرئيسى بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة النرجس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم افتتاح المخبز الرئيسي بالحي الخامس بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس بالمدينة، مشيراً إلى أن المخبز متوافر به أحدث وسائل السلامة المهنية ومكافحة الحرائق، والتي تم تدريب العاملين على استخدامها.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن افتتاح المخبز، يأتي استكمالاً للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمدينة، لتكون على رأس المدن الجديدة.

جدير بالذكر، أنه حضر الافتتاح عدد من قيادات جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء، وعضو مجلس النواب الدكتور إبراهيم حجازي، ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، ورئيس الميناء الجاف، والمشرف على إدارة التموين بمدينة بدر، ولفيف من سكان المدينة.