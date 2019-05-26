شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تنفيذ توسعات مشروعات خطوط نقل منتجات البترول بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف استراتيجية قطاع البترول إلى التوسع فى تنفيذ مشروعات خطوط نقل المنتجات البترولية بمحافظات الصعيد، لتلبية احتياجات الاستهلاك بهذه المحافظات من كافة أنواع الوقود.

وفيما يلى أهم 17 معلومة عن تنفيذ توسعات مشروعات خطوط نقل المنتجات البترولية والتى كانت كالتالي..

1- يتم استقبال وتخزين ونقل الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية المختلفة فى محافظات الصعيد عن طريق شبكة من الخطوط الممتدة بينها وبين مختلف مناطق الجمهورية.

2- يتم تداول حوالى 5ر7 مليون طن سنوياً من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية عن طريق خطوط أنابيب منطقة الصعيد.

3- ضخ استثمارات بالصعيد بقيمة 6ر3 مليار جنيه شملت مشروعات لمضاعفة نقل البوتاجاز لمحافظات جنوب الصعيد من 2600 طن يومياً إلى 6000 طن يومياً.

4- الانتهاء من تنفيذ خط بوتاجاز رأس غارب / أسيوط بطول 305 كم.

5-كما تم الانتهاء من خط بوتاجاز من أسيوط إلى سوهاج بطول 127 كم.

6-تم ربط تسهيلات استلام وتدفيع البوتاجاز من شركة سوميد بالسخنة على الشبكة القومية للبوتاجاز لتأمين ورفع معدلات التدفيع إلى محافظات أسيوط وسوهاج وجنوب الصعيد.

7-جارى حاليا الانتهاء من ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر- رأس غارب/ أسيوط بطول 160 كم وربط تسهيلات استلام وتدفيع البوتاجاز من شركة سونكر على الشبكة القومية للبوتاجاز.

8-مخطط تنفيذ ازدواج خط بوتاجاز رأس غارب / خشم الرقبة بطول 130 كم.

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9- تم الانتهاء من تنفيذ خط نقل المنتجات البترولية من التبين حتى أسيوط بطول 376 كم بمعدل 3 ألاف طن يومياً لسد احتياجات محافظات وجه قبلى من المنتجات البترولية.

10-كما تم الانتهاء من ازدواج خط التبين / أسيوط حتى بنى سويف بطول 112 كم (مرحلة أولى) بمعدل 4 ألاف طن يومياً لتلبية احتياجات الفيوم وبنى سويف.

11-كما تم الانتهاء من ازدواج خط التبين/ أسيوط من بنى سويف حتى المنيا بطول 146 كم (المرحلة الثانية) لرفع معدلات التدفيع إلى 6 ألاف طن يومياً.

12-الانتهاء من إنشاء خط التبين حتى محطة كهرباء جنوب حلوان بطول 86 كم.

13-جارى حاليا استكمال إنشاء خط من جنوب حلوان حتى بنى هارون بطول 36 كم لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشمال الصعيد من المازوت والمنتجات البترولية.

14-جارى حاليا إنشاء خط السخنة / التبين بطول 115 كم، لربط خطوط الوجه القبلى بمنطقة السخنة.

15- من المخطط تنفيذ ازدواج خط منتجات المنيا / أسيوط بطول 115 كم لرفع معدلات نقل المنتجات البترولية إلى المنيا وأسيوط إلى 8 آلاف طن يومياً.

16-وفيما يتعلق بنقل الزيت الخام تم الانتهاء من تنفيذ خط من شقير حتى أسيوط بطول 340 كم.

17-ربط خط شقير / أسيوط بخط شقير / رأس بكر / وادى فيران لتلبية احتياجات معمل تكرير أسيوط.